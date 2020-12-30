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https://ria.ru/20201230/netflix-1591470283.html
Стало известно, сколько заработали руководители Netflix в 2020 году
Стало известно, сколько заработали руководители Netflix в 2020 году
Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос заработали по 34,7 миллиона долларов каждый в 2020 году, предположительно в следующем году их доход РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T04:32
2020-12-30T04:32
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кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос заработали по 34,7 миллиона долларов каждый в 2020 году, предположительно в следующем году их доход останется таким же, сообщает THR.Летом Сарандоса повысили с поста ответственного за контент до исполнительного директора. Теперь они занимают равнозначные должности с основателем Netflix Ридом Хастингсом.У стримингового сервиса сейчас 197 миллионов подписчиков, и доходы компании возросли, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поскольку спрос на онлайн контент на карантине продолжает расти.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Стало известно, сколько заработали руководители Netflix в 2020 году

04:32 30.12.2020
 
© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Jenny Kane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос заработали по 34,7 миллиона долларов каждый в 2020 году, предположительно в следующем году их доход останется таким же, сообщает THR.
Летом Сарандоса повысили с поста ответственного за контент до исполнительного директора.
Теперь они занимают равнозначные должности с основателем Netflix Ридом Хастингсом.
У стримингового сервиса сейчас 197 миллионов подписчиков, и доходы компании возросли, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поскольку спрос на онлайн контент на карантине продолжает расти.
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