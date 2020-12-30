https://ria.ru/20201230/netflix-1591470283.html

Стало известно, сколько заработали руководители Netflix в 2020 году

Стало известно, сколько заработали руководители Netflix в 2020 году

Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос заработали по 34,7 миллиона долларов каждый в 2020 году, предположительно в следующем году их доход РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T04:32

2020-12-30T04:32

2020-12-30T04:32

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Исполнительные директора Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос заработали по 34,7 миллиона долларов каждый в 2020 году, предположительно в следующем году их доход останется таким же, сообщает THR.Летом Сарандоса повысили с поста ответственного за контент до исполнительного директора. Теперь они занимают равнозначные должности с основателем Netflix Ридом Хастингсом.У стримингового сервиса сейчас 197 миллионов подписчиков, и доходы компании возросли, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поскольку спрос на онлайн контент на карантине продолжает расти.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix