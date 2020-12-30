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https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591508044.html
Москвичей предупредили о мошенниках, активизирующихся в праздники
Москвичей предупредили о мошенниках, активизирующихся в праздники
Мошенники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры москвичей в праздничные дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:25
2020-12-30T09:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мошенники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры москвичей в праздничные дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - сказал Бирюков журналистам.По его словам, мошенники часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100 процентов это мошенники", - пояснил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html
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60
жкх, петр бирюков, москва, общество

Москвичей предупредили о мошенниках, активизирующихся в праздники

09:25 30.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкАктивисты движения "Прописке.нет"
Активисты движения Прописке.нет - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мошенники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры москвичей в праздничные дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - сказал Бирюков журналистам.
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По его словам, мошенники часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.
"Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки. Обращаю внимание, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок", - подчеркнул заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения.
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"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100 процентов это мошенники", - пояснил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
 
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