https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591508044.html

Москвичей предупредили о мошенниках, активизирующихся в праздники

Москвичей предупредили о мошенниках, активизирующихся в праздники

Мошенники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры москвичей в праздничные дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:25

2020-12-30T09:25

2020-12-30T09:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40682/72/406827223_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0680066b98018e59c8fae1007deee3db.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мошенники могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры москвичей в праздничные дни, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - сказал Бирюков журналистам.По его словам, мошенники часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения."Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100 процентов это мошенники", - пояснил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

https://realty.ria.ru/20201031/kak-obmanyvayut-pensionerov-1582397804.html

https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

https://ria.ru/20200912/moshennik-1577123619.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество