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В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз
В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз
Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:53
2020-12-30T09:53
2020-12-30T10:20
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то, что они не доплатили за проезд, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.В Instagram-аккаунте Mark2_che опубликовано сообщение подписчицы, которая рассказала, что две ее 7-летние дочки ехали на автобусе №101 Уссурийск – Михайловка к бабушке, заплатили за двоих 160 рублей, не доплатили 104 рубля, за это кондуктор их выгнала из автобуса на безлюдной остановке, и дети 45 минут дожидались на морозе маму. Эту информацию также опубликовали в СМИ."Организована проверка по информации в СМИ", - сказал собеседник.Он уточнил, что Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок."Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности", - добавили в прокуратуре.Утром среды в Уссурийске было около 20-23 градусов мороза.
https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html
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уссурийск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске
кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то, что они не доплатили за проезд, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В Instagram-аккаунте Mark2_che опубликовано сообщение подписчицы, которая рассказала, что две ее 7-летние дочки ехали на автобусе №101 Уссурийск – Михайловка к бабушке, заплатили за двоих 160 рублей, не доплатили 104 рубля, за это кондуктор их выгнала из автобуса на безлюдной остановке, и дети 45 минут дожидались на морозе маму. Эту информацию также опубликовали в СМИ.
"Организована проверка по информации в СМИ", - сказал собеседник.
Он уточнил, что Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок.
"Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности", - добавили в прокуратуре.
Утром среды в Уссурийске было около 20-23 градусов мороза.