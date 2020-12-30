Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/moroz-1591512451.html
В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз
В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз
Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:53
2020-12-30T10:20
уссурийск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то, что они не доплатили за проезд, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.В Instagram-аккаунте Mark2_che опубликовано сообщение подписчицы, которая рассказала, что две ее 7-летние дочки ехали на автобусе №101 Уссурийск – Михайловка к бабушке, заплатили за двоих 160 рублей, не доплатили 104 рубля, за это кондуктор их выгнала из автобуса на безлюдной остановке, и дети 45 минут дожидались на морозе маму. Эту информацию также опубликовали в СМИ."Организована проверка по информации в СМИ", - сказал собеседник.Он уточнил, что Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок."Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности", - добавили в прокуратуре.Утром среды в Уссурийске было около 20-23 градусов мороза.
https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уссурийск, происшествия

В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз

09:53 30.12.2020 (обновлено: 10:20 30.12.2020)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то, что они не доплатили за проезд, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В Instagram-аккаунте Mark2_che опубликовано сообщение подписчицы, которая рассказала, что две ее 7-летние дочки ехали на автобусе №101 Уссурийск – Михайловка к бабушке, заплатили за двоих 160 рублей, не доплатили 104 рубля, за это кондуктор их выгнала из автобуса на безлюдной остановке, и дети 45 минут дожидались на морозе маму. Эту информацию также опубликовали в СМИ.
"Организована проверка по информации в СМИ", - сказал собеседник.
Он уточнил, что Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок.
"Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности", - добавили в прокуратуре.
Утром среды в Уссурийске было около 20-23 градусов мороза.
На месте обнаружения автомобиля Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которого находились двое молодых людей - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 11:05
В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз
 
УссурийскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
Лента новостейМолния