https://ria.ru/20201230/moroz-1591512451.html

В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз

В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз

Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:53

2020-12-30T09:53

2020-12-30T10:20

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку опубликованной в СМИ информации о том, что в Уссурийске кондуктор в мороз высадила двух семилетних девочек из автобуса за то, что они не доплатили за проезд, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.В Instagram-аккаунте Mark2_che опубликовано сообщение подписчицы, которая рассказала, что две ее 7-летние дочки ехали на автобусе №101 Уссурийск – Михайловка к бабушке, заплатили за двоих 160 рублей, не доплатили 104 рубля, за это кондуктор их выгнала из автобуса на безлюдной остановке, и дети 45 минут дожидались на морозе маму. Эту информацию также опубликовали в СМИ."Организована проверка по информации в СМИ", - сказал собеседник.Он уточнил, что Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок."Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности", - добавили в прокуратуре.Утром среды в Уссурийске было около 20-23 градусов мороза.

https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уссурийск, происшествия