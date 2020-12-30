https://ria.ru/20201230/mitingi-1591567293.html

Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно, иноагентами и россиянами... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:37

2020-12-30T13:37

2020-12-30T14:46

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно, иноагентами и россиянами младше 16 лет.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что это обеспечит прозрачность деятельности организаторов публичных мероприятий.Под иностранными источниками понимаются иностранные государства, организации и граждане, а также международные организации и движения.Анонимные жертвователи — это:Также закон уточняет, что в уведомлении о проведении мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке. По итогам проведения публичного мероприятия организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, а также о средствах и имуществе, потраченных на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить в МВД.

https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество