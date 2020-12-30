https://ria.ru/20201230/mishustin-1591601170.html

Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"

Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"

Премьер-министр Михаил Мишустин в канун Нового года выполнил желание четырехлетней девочки из Тверской области, попросившей у Деда Мороза синтезатор. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:50

2020-12-30T15:50

2020-12-30T17:32

новый год—2021

елка желаний

михаил мишустин

тверская область

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ТВЕРЬ, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в канун Нового года выполнил желание четырехлетней девочки из Тверской области, попросившей у Деда Мороза синтезатор.О мечте Нади Мишустин узнал 24 декабря на благотворительной акции "Елка желаний". Он признался тогда, что и сам раньше мечтал о таком инструменте, и пообещал лично его выбрать для малышки.Сегодня днем премьер приехал в Тверь с мешком подарков, главным из которых был музыкальный инструмент. Первым делом Мишустин подарил Наде, у которой накануне был день рождения, куклу, а потом они вместе выбрали для нее имя Ксюша. Сам глава правительства представился имениннице: "Меня Миша зовут".Затем Мишустин предложил немного стеснявшейся девочке сыграть для нее на синтезаторе и исполнил несколько мелодий: "В лесу родилась елочка", "А я играю на гармошке", "Голубой вагон", "Песня Чебурашки", "Ничего на свете лучше нету".С Нади премьер взял слово, что она посмотрит мультфильм "Бременские музыканты", а с ее папы — что он поможет девочке разобраться с синтезатором.Встреча не обошлась без сладких подарков — Надя получила целый мешок конфет, упакованных в мягкую игрушку в честь наступающего года Быка. И девочка, и ее родители, и глава правительства вместе попили чай и попробовали шоколадные конфеты.

https://ria.ru/20201228/vertolet-1591227447.html

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html

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"Меня Миша зовут" — Мишустин привез подарок участнице акции "Елка желаний" Мишустин принял участие в "Елке желаний" и пообещал подарить девочке из Тверской области синтезатор 2020-12-30T15:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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елка желаний, михаил мишустин, тверская область, тверь, общество