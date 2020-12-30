https://ria.ru/20201230/milonov-1591498353.html

Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"

Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил Деду Морозу запрос, в котором предложил волшебнику не приносить подарки "дедморозо-скептикам", которые в него не верят, РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T06:22

2020-12-30T06:22

2020-12-30T06:22

новый год—2021

виталий милонов

дед мороз

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил Деду Морозу запрос, в котором предложил волшебнику не приносить подарки "дедморозо-скептикам", которые в него не верят, но попросит в полном объеме выполнить желания тех, кто ждет и пишет Деду Морозу письма.Запрос направлен на имя Деда Мороза Российской Федерации. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.Парламентарий пояснил, что в последние годы среди взрослых участились "опасные слухи" о том, что Дед Мороз якобы не существует, а подарки под новогодние елки 31 декабря "подкладывают несознательные взрослые".Более того, отмечает депутат, отдельные лица публично заявляют о том, что Дед Мороз - вымышленный сказочный персонаж."Прошу Вас не приносить подарки тем лицам, кто упорствует в том, что Вы не существуете. А тем, кто Вас любит, ждет и пишет письма, - выполнить пожелания в полном объеме. Более того, тем детям, кто хорошо себя вел и прилежно учился, обеспечьте хорошее здоровье, настроение и вкусный праздничный стол! Данный шаг продемонстрирует всем дедморозо-скептикам Ваше существование и волшебную силу", - предложил Милонов.

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/dedmoroz-1590976947.html

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виталий милонов, дед мороз, общество