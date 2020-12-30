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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке меховых изделий, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T04:38
2020-12-30T04:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке меховых изделий, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства."Покупать изделия из меха лучше в местах организованной торговли, у проверенных производителей и продавцов, репутация которых подтверждена на практике", - говорится в сообщении. Специалисты советуют отдавать предпочтение местам, где вещи для мужчин, женщин и детей расположены в различных отделах. Также стоит обращать внимание на то, разделены ли меховые изделия по видам и моделям.Если изделие отечественного производства, КИЗ будет зеленого цвета, если же зарубежного - красного.Роспотребнадзор подчеркивает, что у меховых вещей должна быть маркировка. Она может быть нанесена на изделие или этикетку, также ее прикрепляют к ярлыку или упаковке. Помимо этого, маркировка может быть на листке-вкладыше.Специалисты также обращают внимание на то, что швы у качественного изделия практически не должны прощупываться и иметь следов склейки. Не должно быть и резкого запаха.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие

04:38 30.12.2020 (обновлено: 04:46 30.12.2020)
 
© РИА НовостиМеховые шкурки
Меховые шкурки - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке меховых изделий, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
"Покупать изделия из меха лучше в местах организованной торговли, у проверенных производителей и продавцов, репутация которых подтверждена на практике", - говорится в сообщении. Специалисты советуют отдавать предпочтение местам, где вещи для мужчин, женщин и детей расположены в различных отделах. Также стоит обращать внимание на то, разделены ли меховые изделия по видам и моделям.
"При выборе изделия из меха норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха убедитесь о наличии на нем маркировки контрольным идентификационным знаком (КИЗ)", - отмечают специалисты.
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Если изделие отечественного производства, КИЗ будет зеленого цвета, если же зарубежного - красного.
Роспотребнадзор подчеркивает, что у меховых вещей должна быть маркировка. Она может быть нанесена на изделие или этикетку, также ее прикрепляют к ярлыку или упаковке. Помимо этого, маркировка может быть на листке-вкладыше.
"Выбирая меховое изделие, внимательно рассмотрите мех, оцените его густоту. Качественное изделие изготовлено из блестящего и густого меха. Качественная шкурка отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Хорошее изделие ... при встряхивании не будет "хрустеть". Волоски меха прочно держатся и не отделяются, если слегка ущипнуть шкурку", - отметили на сайте.
Специалисты также обращают внимание на то, что швы у качественного изделия практически не должны прощупываться и иметь следов склейки. Не должно быть и резкого запаха.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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