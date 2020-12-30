https://ria.ru/20201230/mekh-1591496730.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке меховых изделий, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T04:38

2020-12-30T04:38

2020-12-30T04:46

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке меховых изделий, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства."Покупать изделия из меха лучше в местах организованной торговли, у проверенных производителей и продавцов, репутация которых подтверждена на практике", - говорится в сообщении. Специалисты советуют отдавать предпочтение местам, где вещи для мужчин, женщин и детей расположены в различных отделах. Также стоит обращать внимание на то, разделены ли меховые изделия по видам и моделям.Если изделие отечественного производства, КИЗ будет зеленого цвета, если же зарубежного - красного.Роспотребнадзор подчеркивает, что у меховых вещей должна быть маркировка. Она может быть нанесена на изделие или этикетку, также ее прикрепляют к ярлыку или упаковке. Помимо этого, маркировка может быть на листке-вкладыше.Специалисты также обращают внимание на то, что швы у качественного изделия практически не должны прощупываться и иметь следов склейки. Не должно быть и резкого запаха.

https://radiosputnik.ria.ru/20200128/1563978398.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество