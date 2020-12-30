https://ria.ru/20201230/mashinist-1591656573.html

В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро

В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро

В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T22:33

2020-12-30T22:33

2020-12-30T22:33

россия

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на станции "Косино".Отмечается, что мужчина 1984 года не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.На данный момент движение поездов по Некрасовской линии полностью восстановлено.

https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591125619.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, московский метрополитен, происшествия