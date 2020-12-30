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В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро
В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро
В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T22:33
2020-12-30T22:33
россия
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на станции "Косино".Отмечается, что мужчина 1984 года не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.На данный момент движение поездов по Некрасовской линии полностью восстановлено.
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россия, москва, московский метрополитен, происшествия

В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро

22:33 30.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид из кабины машиниста метропоезда
Вид из кабины машиниста метропоезда - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на станции "Косино".
Отмечается, что мужчина 1984 года не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.
На данный момент движение поездов по Некрасовской линии полностью восстановлено.
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