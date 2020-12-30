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В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро
В Москве машинист спас упавшего на рельсы пассажира метро
В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T22:33
2020-12-30T22:33
2020-12-30T22:33
россия
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В московском метрополитене удалось спасти человека, упавшего на рельсы, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на станции "Косино".Отмечается, что мужчина 1984 года не получил серьезных травм, машинист смог вовремя затормозить. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как сотрудник метрополитена спустился на рельсы и посмотрел под поезд. Пострадавший спустя пару секунд смог самостоятельно выбраться из-под первого вагона и попасть обратно на платформу при помощи других пассажиров.На данный момент движение поездов по Некрасовской линии полностью восстановлено.
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