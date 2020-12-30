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Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов

Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов

Неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пожилой женщине в село около свердловского Первоуральска, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:12

2020-12-30T08:12

2020-12-30T09:13

валерий горелых

первоуральск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пожилой женщине в село около свердловского Первоуральска, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее в сообществе "Решеты-сити" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео с моментом угона скорой в селе Новоалексеевское под Первоуральском. За кадром врачи объясняют, что приехали к пожилой женщине с высокой температурой и, пока водитель помогал врачам с носилками, оставив ключи в замке зажигания, прохожий подошел к автомобилю, сел в кабину и уехал.По его словам, автомобиль не поврежден, но угонщик успел скрыться от полиции, сейчас его разыскивают.

первоуральск

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, первоуральск, происшествия