https://ria.ru/20201230/markirovka-1591582498.html
В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств
В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств
Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:39
2020-12-30T14:39
2020-12-30T15:03
центр развития перспективных технологий
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки)."До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", - добавили в ЦРПТ.
https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591566520.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9f758854c46f8e17548bd77ba26e96ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр развития перспективных технологий, россия, общество