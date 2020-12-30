https://ria.ru/20201230/markirovka-1591582498.html

В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств

В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств

Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:39

2020-12-30T14:39

2020-12-30T15:03

центр развития перспективных технологий

россия

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки)."До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", - добавили в ЦРПТ.

https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591566520.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр развития перспективных технологий, россия, общество