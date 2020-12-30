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В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств
В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств
Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:39
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центр развития перспективных технологий
россия
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки)."До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", - добавили в ЦРПТ.
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центр развития перспективных технологий, россия, общество

В России продлили упрощенный режим маркировки лекарств

14:39 30.12.2020 (обновлено: 15:03 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

"Упрощенные механизмы приемки товара работы в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении оператора.

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"До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", - добавили в ЦРПТ.
 
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