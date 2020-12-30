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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591560532.html
Лукашенко стал "полноценным бойцом ОМОНа"
Лукашенко стал "полноценным бойцом ОМОНа"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время посещения базы минского ОМОНа был удостоен черного берета, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:23
2020-12-30T14:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время посещения базы минского ОМОНа был удостоен черного берета, передает Sputnik Беларусь.По его данным, решение наградить главу государства этим знаком отличия омоновцев принял совет командиров отряда милиции, а вообще для получения черного берета необходимо пройти специальные испытания.При этом Лукашенко пошутил, что вряд ли пройдет необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет вручен президенту "за особые заслуги", что предусмотрено соответствующим положением.Ранее в среду Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, назвал их "людьми долга, чести и совести". В числе награжденных был и Балаба.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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"Я уже сегодня омоновец" – Лукашенко принял и поцеловал черный берет
Минские омоновцы вручили Лукашенко черный берет - "за особые заслуги". Он принял его и поцеловал.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко стал "полноценным бойцом ОМОНа"

13:23 30.12.2020 (обновлено: 14:38 30.12.2020)
 
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время посещения базы минского ОМОНа был удостоен черного берета, передает Sputnik Беларусь.
По его данным, решение наградить главу государства этим знаком отличия омоновцев принял совет командиров отряда милиции, а вообще для получения черного берета необходимо пройти специальные испытания.
При этом Лукашенко пошутил, что вряд ли пройдет необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет вручен президенту "за особые заслуги", что предусмотрено соответствующим положением.

"Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Балаба.

Ранее в среду Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, назвал их "людьми долга, чести и совести". В числе награжденных был и Балаба.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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