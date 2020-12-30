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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591538492.html
Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях"
Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях"
Представители оппозиции Белоруссии, выехавшие за границу, продолжают изобретать все новые "козни" против государства, заявил в среду президент республики... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:52
2020-12-30T11:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Представители оппозиции Белоруссии, выехавшие за границу, продолжают изобретать все новые "козни" против государства, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.Как отметил президент, вместо поиска "конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей" оппозиционеры призывают к "уличным баталиям", а взамен содержательного диалога по преодолению проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Кроме того, как указал глава государства, оппозиционеры активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, "расправляться с их детьми, женами и близкими людьми". "При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - подчеркнул белорусский лидер.По словам Лукашенко, на примере стран-соседей Белоруссии видно, к чему может привести "разрушение массового сознания и исторической памяти народа". "Особенно у самой активной его части - молодежи", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Находящиеся за пределами страны представители оппозиции ранее добивались отключения Белоруссии от международной системы SWIFT, призывали к расширению санкций Запада в отношении властей республики и компаний, которые к ним приближены.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил выехавшую за границу оппозицию в новых "кознях"

11:52 30.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Представители оппозиции Белоруссии, выехавшие за границу, продолжают изобретать все новые "козни" против государства, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.

"Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" (борцы – ред.) продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", - сказал Лукашенко, выступая при посещении минского ОМОНа. Подробности приводит Sputnik Беларусь.

Как отметил президент, вместо поиска "конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей" оппозиционеры призывают к "уличным баталиям", а взамен содержательного диалога по преодолению проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Кроме того, как указал глава государства, оппозиционеры активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, "расправляться с их детьми, женами и близкими людьми". "При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - подчеркнул белорусский лидер.
По словам Лукашенко, на примере стран-соседей Белоруссии видно, к чему может привести "разрушение массового сознания и исторической памяти народа". "Особенно у самой активной его части - молодежи", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.
Находящиеся за пределами страны представители оппозиции ранее добивались отключения Белоруссии от международной системы SWIFT, призывали к расширению санкций Запада в отношении властей республики и компаний, которые к ним приближены.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 19:15
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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