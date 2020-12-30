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Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19
Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19
Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:14
2020-12-30T18:51
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лондон
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме локдауна окажутся еще несколько миллионов человек, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.В настоящее время самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, с 31 декабря локдаун будет введен на 75% Англии, включая Северо-Восток, Большой Манчестер, Мидлендс и Юго-Запад региона. В оставшихся регионах уровень угрозы распространения COVID-19 также будет повышен на одну ступень, заявил министр.В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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большой манчестер, лондон, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19

18:14 30.12.2020 (обновлено: 18:51 30.12.2020)
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме локдауна окажутся еще несколько миллионов человек, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", - сказал он, выступая в среду в парламенте.

В настоящее время самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, с 31 декабря локдаун будет введен на 75% Англии, включая Северо-Восток, Большой Манчестер, Мидлендс и Юго-Запад региона. В оставшихся регионах уровень угрозы распространения COVID-19 также будет повышен на одну ступень, заявил министр.
В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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