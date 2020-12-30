https://ria.ru/20201230/lokdaun-1591630790.html

Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19

Британия ужесточит локдаун из-за COVID-19

Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:14

2020-12-30T18:14

2020-12-30T18:51

большой манчестер

лондон

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590366870_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5c4f4d2da897e2326f2bfcba4d45781b.jpg

ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании с 31 декабря ужесточит ограничения в еще нескольких регионах страны в связи с быстрым ростом заболеваний коронавирусом, в режиме локдауна окажутся еще несколько миллионов человек, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.В настоящее время самые жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, с 31 декабря локдаун будет введен на 75% Англии, включая Северо-Восток, Большой Манчестер, Мидлендс и Юго-Запад региона. В оставшихся регионах уровень угрозы распространения COVID-19 также будет повышен на одну ступень, заявил министр.В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

большой манчестер

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой манчестер, лондон, коронавирус covid-19, великобритания, в мире