Россия заинтересована в оказании максимального содействия Ливии
11:14 30.12.2020 (обновлено: 11:25 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в оказании максимального содействия Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой.
"Вы знаете, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы оказать максимально возможное содействие решению всех проблем вашей страны. Мы обсудим усилия, которые предпринимаются международным сообществом в поддержку ливийцев. Нам будут важны ваши оценки тех шагов, которые необходимо дополнительно предпринять", - заявил Лавров в начале своих переговоров с ливийским коллегой в Москве.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.