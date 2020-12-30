https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

Россия заинтересована в оказании максимального содействия Ливии

Россия заинтересована в оказании максимального содействия Ливии

Москва заинтересована в оказании максимального содействия Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Правительства... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:14

2020-12-30T11:14

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халифа хафтар

сергей лавров

ливия

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в оказании максимального содействия Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

ливия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, сергей лавров, ливия, в мире