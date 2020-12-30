https://ria.ru/20201230/leps-1591584393.html

Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"

Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"

Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:54

2020-12-30T15:54

2020-12-30T15:54

культура

музыка

новости культуры

хибла герзмава

григорий лепс

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры".В тексте музыканты рассказывают насколько важно близким людям доверять, быть честными и верить друг в друга. Тогда возможно преодолеть все невзгоды и несчастья. Текст песни написала Ира Эйфория, которая ранее уже сотрудничала с Лепсом и создала для него композицию "Одежда между". Она также работала с Ольгой Бузовой, Лолитой Милявской и другими артистами. "Интересный эксперимент, неожиданный дуэт! Очень красиво сочетаются голоса", "Какая красивая песня. Очень сильный дуэт. За душу берет", — прокомментировали слушатели.

https://ria.ru/20200513/1571378114.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, хибла герзмава, григорий лепс