Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201230/leps-1591584393.html
Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"
Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"
Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:54
2020-12-30T15:54
культура
музыка
новости культуры
хибла герзмава
григорий лепс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591589753_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7e8ccdbe973f93ba8074b49ad2acff89.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры".В тексте музыканты рассказывают насколько важно близким людям доверять, быть честными и верить друг в друга. Тогда возможно преодолеть все невзгоды и несчастья. Текст песни написала Ира Эйфория, которая ранее уже сотрудничала с Лепсом и создала для него композицию "Одежда между". Она также работала с Ольгой Бузовой, Лолитой Милявской и другими артистами. "Интересный эксперимент, неожиданный дуэт! Очень красиво сочетаются голоса", "Какая красивая песня. Очень сильный дуэт. За душу берет", — прокомментировали слушатели.
https://ria.ru/20200513/1571378114.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591589753_82:0:1873:1343_1920x0_80_0_0_4143fbba3fb9d9a90db611b2f873ebd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, хибла герзмава, григорий лепс

Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"

15:54 30.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава во время съемок программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1"
Певец Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава во время съемок программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры".
В тексте музыканты рассказывают насколько важно близким людям доверять, быть честными и верить друг в друга. Тогда возможно преодолеть все невзгоды и несчастья.
Текст песни написала Ира Эйфория, которая ранее уже сотрудничала с Лепсом и создала для него композицию "Одежда между". Она также работала с Ольгой Бузовой, Лолитой Милявской и другими артистами.
"Интересный эксперимент, неожиданный дуэт! Очень красиво сочетаются голоса", "Какая красивая песня. Очень сильный дуэт. За душу берет", — прокомментировали слушатели.
Кадр из музыкального клипа на песню Одежда между исполнителя Григория Лепсверидзе (Григорий Лепс) - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая, 15:30Культура
Григорий Лепс представил клип на песню "Одежда между"
 
КультураМузыкаНовости культурыХибла ГерзмаваГригорий Лепс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния