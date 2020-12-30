https://ria.ru/20201230/leps-1591584393.html
Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"
Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"
Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:54
2020-12-30T15:54
2020-12-30T15:54
культура
музыка
новости культуры
хибла герзмава
григорий лепс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591589753_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_7e8ccdbe973f93ba8074b49ad2acff89.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры".В тексте музыканты рассказывают насколько важно близким людям доверять, быть честными и верить друг в друга. Тогда возможно преодолеть все невзгоды и несчастья. Текст песни написала Ира Эйфория, которая ранее уже сотрудничала с Лепсом и создала для него композицию "Одежда между". Она также работала с Ольгой Бузовой, Лолитой Милявской и другими артистами. "Интересный эксперимент, неожиданный дуэт! Очень красиво сочетаются голоса", "Какая красивая песня. Очень сильный дуэт. За душу берет", — прокомментировали слушатели.
https://ria.ru/20200513/1571378114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591589753_82:0:1873:1343_1920x0_80_0_0_4143fbba3fb9d9a90db611b2f873ebd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, хибла герзмава, григорий лепс
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава представили на всех цифровых платформах совместный трек "Ящик Пандоры".
В тексте музыканты рассказывают насколько важно близким людям доверять, быть честными и верить друг в друга. Тогда возможно преодолеть все невзгоды и несчастья.
Текст песни написала Ира Эйфория, которая ранее уже сотрудничала с Лепсом и создала для него композицию "Одежда между". Она также работала с Ольгой Бузовой, Лолитой Милявской и другими артистами.
"Интересный эксперимент, неожиданный дуэт! Очень красиво сочетаются голоса", "Какая красивая песня. Очень сильный дуэт. За душу берет", — прокомментировали слушатели.