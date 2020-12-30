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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201230/kurs-1591597638.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки - до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:31
2020-12-30T15:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки - до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 33,4 копейки, составив 81,4387 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек

15:31 30.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 47,5 копейки - до 90,6824 рубля, курс доллара вырос на 21,9 копейки, до 73,8757 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 33,4 копейки, составив 81,4387 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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