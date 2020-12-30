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На Кубани водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП
На Кубани водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП
Суд приговорил водителя автобуса по делу о ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, к 11,5 годам колонии и возмещению ущерба пострадавшим в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:02
2020-12-30T14:09
анапа
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил водителя автобуса по делу о ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, к 11,5 годам колонии и возмещению ущерба пострадавшим в размере более чем 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.По данным следствия, 42-летний житель Анапы с января 2011 года работал водителем лечебно-профилактического анапского санатория "Эллада". В том же году врачи диагностировали у него эпилепсию и назначили препараты, не совместимые с управлением транспортом. Но водитель скрыл свой диагноз. В августе 2019 года он перевозил 40 пассажиров по экскурсионному маршруту на автобусе, у него произошел эпилептический приступ, и автобус столкнулся с легковушкой. По версии следствия, на тот момент водитель находился в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарств. Автобус и иномарка, в салоне которой находились шесть человек, в том числе трое детей от 4 до 15 лет, перевернулись и покатились с обрыва.В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании морального вреда и причиненного материального ущерба на сумму свыше 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.По информации прокуратуры Краснодарского края, санаторий "Эллада" в Анапе, водитель автобуса которого устроил ДТП, лишен лицензии на пассажирские перевозки из-за нарушений. "В нарушение требований законодательства водитель автобуса, а также иные водители санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени. Сам водитель накануне выезда медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился", - сообщает надзорное ведомство. Выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей."Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея аннулирована лицензия санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201230/dtp-1591566690.html
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анапа, краснодарский край, происшествия

На Кубани водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП

14:02 30.12.2020 (обновлено: 14:09 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил водителя автобуса по делу о ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, к 11,5 годам колонии и возмещению ущерба пострадавшим в размере более чем 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным следствия, 42-летний житель Анапы с января 2011 года работал водителем лечебно-профилактического анапского санатория "Эллада". В том же году врачи диагностировали у него эпилепсию и назначили препараты, не совместимые с управлением транспортом. Но водитель скрыл свой диагноз. В августе 2019 года он перевозил 40 пассажиров по экскурсионному маршруту на автобусе, у него произошел эпилептический приступ, и автобус столкнулся с легковушкой. По версии следствия, на тот момент водитель находился в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарств. Автобус и иномарка, в салоне которой находились шесть человек, в том числе трое детей от 4 до 15 лет, перевернулись и покатились с обрыва.
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"В результате ДТП все дети и 33-летняя потерпевшая, находящиеся в легковом автомобиле, погибли. Кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен еще четверым участникам происшествия", - говорится в сообщении.
В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".
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"Он признан виновным... Приморский районный суд Новороссийска назначил виновному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании морального вреда и причиненного материального ущерба на сумму свыше 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Краснодарского края, санаторий "Эллада" в Анапе, водитель автобуса которого устроил ДТП, лишен лицензии на пассажирские перевозки из-за нарушений. "В нарушение требований законодательства водитель автобуса, а также иные водители санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени. Сам водитель накануне выезда медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился", - сообщает надзорное ведомство. Выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей.
"Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея аннулирована лицензия санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек", - говорится в сообщении.
 
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