https://ria.ru/20201230/kuban-1591574835.html

На Кубани водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП

На Кубани водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП

Суд приговорил водителя автобуса по делу о ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, к 11,5 годам колонии и возмещению ущерба пострадавшим в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:02

2020-12-30T14:02

2020-12-30T14:09

анапа

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил водителя автобуса по делу о ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, к 11,5 годам колонии и возмещению ущерба пострадавшим в размере более чем 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.По данным следствия, 42-летний житель Анапы с января 2011 года работал водителем лечебно-профилактического анапского санатория "Эллада". В том же году врачи диагностировали у него эпилепсию и назначили препараты, не совместимые с управлением транспортом. Но водитель скрыл свой диагноз. В августе 2019 года он перевозил 40 пассажиров по экскурсионному маршруту на автобусе, у него произошел эпилептический приступ, и автобус столкнулся с легковушкой. По версии следствия, на тот момент водитель находился в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарств. Автобус и иномарка, в салоне которой находились шесть человек, в том числе трое детей от 4 до 15 лет, перевернулись и покатились с обрыва.В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании морального вреда и причиненного материального ущерба на сумму свыше 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.По информации прокуратуры Краснодарского края, санаторий "Эллада" в Анапе, водитель автобуса которого устроил ДТП, лишен лицензии на пассажирские перевозки из-за нарушений. "В нарушение требований законодательства водитель автобуса, а также иные водители санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени. Сам водитель накануне выезда медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился", - сообщает надзорное ведомство. Выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей."Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея аннулирована лицензия санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201230/dtp-1591566690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/dtp-1591512293.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, происшествия