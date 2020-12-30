В Крыму назвали главу МИД Украины "Наполеоном из психбольницы"
18:28 30.12.2020 (обновлено: 18:48 30.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему "адской" для России напоминает басню "Слон и Моська".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной". Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.
"Кулеба – это Наполеон, только в психиатрической больнице. У Крылова есть басня "Слон и Моська". Вот киевские власти и подгавкивают на Россию, даже не лают. Ничего у них не получится. Пусть оставят свои истерические планы и идеи насчет Крыма", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, тема Крыма закрыта "раз и навсегда".
"Больше к этому никто никогда возвращаться не будет", - сказал крымский вице-спикер.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".