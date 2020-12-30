https://ria.ru/20201230/krym-1591632835.html

В Крыму назвали главу МИД Украины "Наполеоном из психбольницы"

В Крыму назвали главу МИД Украины "Наполеоном из психбольницы"

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему "адской" для России напоминает басню "Слон и... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:28

2020-12-30T18:28

2020-12-30T18:48

россия

дмитрий кулеба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему "адской" для России напоминает басню "Слон и Моська".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной". Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.По его словам, тема Крыма закрыта "раз и навсегда".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201230/krym-1591579556.html

https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html

россия

симферополь

севастополь

украина

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