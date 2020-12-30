https://ria.ru/20201230/krym-1591563021.html

В Госдуме призвали Киев "намотать на ус" факт возвращения Крыма в Россию

В Госдуме призвали Киев "намотать на ус" факт возвращения Крыма в Россию

Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:30

2020-12-30T13:30

2020-12-30T13:30

дмитрий кулеба

михаил шеремет

госдума рф

симферополь

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что украинская сторона должна предоставить свои разъяснения насчет данного заявления.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Кроме того, министр выразил убеждение, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.По его словам, уже никто не в силах изменить ход истории и заставить крымчан отказаться от своей исторической родины России, а киевским властям "стоит намотать себе на ус, что Крым вернулся в Россию навсегда и обратного хода нет".

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/krym-1591521855.html

симферополь

республика крым

украина

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дмитрий кулеба, михаил шеремет, госдума рф, симферополь, республика крым, украина, в мире