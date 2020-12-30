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В Госдуме призвали Киев "намотать на ус" факт возвращения Крыма в Россию
В Госдуме призвали Киев "намотать на ус" факт возвращения Крыма в Россию
Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:30
2020-12-30T13:30
дмитрий кулеба
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что украинская сторона должна предоставить свои разъяснения насчет данного заявления.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Кроме того, министр выразил убеждение, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.По его словам, уже никто не в силах изменить ход истории и заставить крымчан отказаться от своей исторической родины России, а киевским властям "стоит намотать себе на ус, что Крым вернулся в Россию навсегда и обратного хода нет".
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дмитрий кулеба, михаил шеремет, госдума рф, симферополь, республика крым, украина, в мире

В Госдуме призвали Киев "намотать на ус" факт возвращения Крыма в Россию

13:30 30.12.2020
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что украинская сторона должна предоставить свои разъяснения насчет данного заявления.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Кроме того, министр выразил убеждение, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.
"Мы привыкли к подобным заявлениям со стороны политических проходимцев, находящихся у власти на Украине, но когда подобные слова исходят из уст министра иностранных дел, то это звучит как агрессия. Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идет о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе ее территории", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, уже никто не в силах изменить ход истории и заставить крымчан отказаться от своей исторической родины России, а киевским властям "стоит намотать себе на ус, что Крым вернулся в Россию навсегда и обратного хода нет".
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Дмитрий КулебаМихаил ШереметГосдума РФСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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