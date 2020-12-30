https://ria.ru/20201230/krym-1591555187.html

Источник в МИД оценил планы Киева сделать тему Крыма "адской" для России

Источник в МИД оценил планы Киева сделать тему Крыма "адской" для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обещая сделать тему Крыма адской для России, выслуживается на антироссийской теме, это неконструктивная линия, заявил РИА... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:56

2020-12-30T12:56

2020-12-30T13:09

дмитрий кулеба

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

республика крым

в мире

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обещая сделать тему Крыма адской для России, выслуживается на антироссийской теме, это неконструктивная линия, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".По словам собеседника агентства, "крымская платформа – идея фикс для Киева, которую они будут продвигать в предстоящие месяцы". "Перспективы такой деятельности нулевые. Крым наш и таким останется вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо "платформ", - сказал источник в МИД РФ.Он отметил, что "Кулеба пытается из Крыма сделать ад". "Цель, которую ставят украинские власти, - принести как можно больше вреда Крыму. Для Кулебы - это попытка выслужиться на антироссийской теме. Это уже неконструктивная линия, которая не ведет к хорошему. Это выбор господина Кулебы", - подчеркнул источник в российском министерстве.Собеседник указал, что Россия и Украина – страны-соседи. "Они могут обзываться, как хотят. Есть много проблем, которые надо решать вместе в каком-то нормальном диалоге. А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем", - заключил он.

https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, республика крым, в мире