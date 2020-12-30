Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/krym-1591553393.html
Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской
Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:47
2020-12-30T12:47
анастасия гридчина
дмитрий кулеба
донбасс
симферополь
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150885/67/1508856769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c10926de53f2ed69a27edce930512b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не священной".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должно быть адской для России, а не священной, и пообещал ее такой сделать. Кроме того, министр заявил, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.По ее словам, что касается "адской темы", то тут украинским политикам нет равных."Стоит только вспомнить о том, какой ад они устроили на Донбассе, да и в общем по всей территории Украины – гражданская война, деиндустриализация, разруха и бесконечное повышение всех цен и тарифов. Я бы советовала решить хотя бы те проблемы, которые находятся внутри страны, а не заглядывать "за забор" к соседям", - подчеркнула Гридчина.
https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html
донбасс
симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150885/67/1508856769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cf7e880f8e1e42eb8ba50af7a2255d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия гридчина, дмитрий кулеба, донбасс, симферополь, республика крым, украина, в мире

Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской

12:47 30.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не священной".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должно быть адской для России, а не священной, и пообещал ее такой сделать. Кроме того, министр заявил, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.
"Такое заявление ничем не отличается от предыдущих подобных высказываний – бессмысленная больная фантазия украинских дипломатов, которые всего лишь пытаются отработать подачки западных кураторов", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, что касается "адской темы", то тут украинским политикам нет равных.
"Стоит только вспомнить о том, какой ад они устроили на Донбассе, да и в общем по всей территории Украины – гражданская война, деиндустриализация, разруха и бесконечное повышение всех цен и тарифов. Я бы советовала решить хотя бы те проблемы, которые находятся внутри страны, а не заглядывать "за забор" к соседям", - подчеркнула Гридчина.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 20:52
Глава МИД Украины пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму
 
Анастасия ГридчинаДмитрий КулебаДонбассСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
Лента новостейМолния