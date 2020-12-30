https://ria.ru/20201230/krym-1591553393.html

Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской

Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:47

2020-12-30T12:47

2020-12-30T12:47

анастасия гридчина

дмитрий кулеба

донбасс

симферополь

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150885/67/1508856769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c10926de53f2ed69a27edce930512b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не священной".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должно быть адской для России, а не священной, и пообещал ее такой сделать. Кроме того, министр заявил, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.По ее словам, что касается "адской темы", то тут украинским политикам нет равных."Стоит только вспомнить о том, какой ад они устроили на Донбассе, да и в общем по всей территории Украины – гражданская война, деиндустриализация, разруха и бесконечное повышение всех цен и тарифов. Я бы советовала решить хотя бы те проблемы, которые находятся внутри страны, а не заглядывать "за забор" к соседям", - подчеркнула Гридчина.

https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html

донбасс

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, дмитрий кулеба, донбасс, симферополь, республика крым, украина, в мире