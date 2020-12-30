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Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской
Украинская община раскритиковала идею Киева сделать тему Крыма адской
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:47
2020-12-30T12:47
2020-12-30T12:47
анастасия гридчина
дмитрий кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала плодом больной фантазии обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской, а не священной".Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должно быть адской для России, а не священной, и пообещал ее такой сделать. Кроме того, министр заявил, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.По ее словам, что касается "адской темы", то тут украинским политикам нет равных."Стоит только вспомнить о том, какой ад они устроили на Донбассе, да и в общем по всей территории Украины – гражданская война, деиндустриализация, разруха и бесконечное повышение всех цен и тарифов. Я бы советовала решить хотя бы те проблемы, которые находятся внутри страны, а не заглядывать "за забор" к соседям", - подчеркнула Гридчина.
https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html
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анастасия гридчина, дмитрий кулеба, донбасс, симферополь, республика крым, украина, в мире