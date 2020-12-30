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Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым "адской темой" для России
Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым "адской темой" для России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:13
2020-12-30T14:20
в мире
россия
дмитрий кулеба
георгий мурадов
мид украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной."И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали", — заявил он.Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе."Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", — подчеркнул глава украинского МИД.Кроме того, говоря о "Крымской платформе" — саммит, на котором планируют обсудить вопрос "возвращения" Крыма, — он отметил, что ее поддержка является вопросом "политического выбора для других стран".Он отказался назвать страны, которые присоединились к ней, однако уточнил, что есть те, кто уже подтвердил и поддержку платформы, и готовность принять участие в саммите.Ранее Кулеба заявил, что главной задачей украинской внешней политики в 2021 году является противодействие "российской агрессии". Международный саммит "Крымской платформы" пройдет в мае следующего года в Киеве. По словам постпреда Крыма при президенте России и вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, главная цель платформы заключается в желании обострить обстановку вокруг полуострова, а также препятствовать налаживанию международного сотрудничества региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/krym-1591521855.html
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в мире, россия, дмитрий кулеба, георгий мурадов, мид украины, симферополь, республика крым, киев, украина

Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым "адской темой" для России

12:13 30.12.2020 (обновлено: 14:20 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной.
"И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали", — заявил он.
Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.
"Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", — подчеркнул глава украинского МИД.
Кроме того, говоря о "Крымской платформе" — саммит, на котором планируют обсудить вопрос "возвращения" Крыма, — он отметил, что ее поддержка является вопросом "политического выбора для других стран".
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Он отказался назвать страны, которые присоединились к ней, однако уточнил, что есть те, кто уже подтвердил и поддержку платформы, и готовность принять участие в саммите.
Ранее Кулеба заявил, что главной задачей украинской внешней политики в 2021 году является противодействие "российской агрессии".
Международный саммит "Крымской платформы" пройдет в мае следующего года в Киеве.
По словам постпреда Крыма при президенте России и вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, главная цель платформы заключается в желании обострить обстановку вокруг полуострова, а также препятствовать налаживанию международного сотрудничества региона.
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В миреРоссияДмитрий КулебаГеоргий МурадовМИД УкраиныСимферопольРеспублика КрымКиевУкраина
 
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