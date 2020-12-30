https://ria.ru/20201230/krym-1591541501.html

Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым "адской темой" для России

Глава МИД Украины пригрозил сделать Крым "адской темой" для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:13

2020-12-30T12:13

2020-12-30T14:20

в мире

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дмитрий кулеба

георгий мурадов

мид украины

симферополь

республика крым

киев

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной."И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали", — заявил он.Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе."Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", — подчеркнул глава украинского МИД.Кроме того, говоря о "Крымской платформе" — саммит, на котором планируют обсудить вопрос "возвращения" Крыма, — он отметил, что ее поддержка является вопросом "политического выбора для других стран".Он отказался назвать страны, которые присоединились к ней, однако уточнил, что есть те, кто уже подтвердил и поддержку платформы, и готовность принять участие в саммите.Ранее Кулеба заявил, что главной задачей украинской внешней политики в 2021 году является противодействие "российской агрессии". Международный саммит "Крымской платформы" пройдет в мае следующего года в Киеве. По словам постпреда Крыма при президенте России и вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, главная цель платформы заключается в желании обострить обстановку вокруг полуострова, а также препятствовать налаживанию международного сотрудничества региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/krym-1591521855.html

https://ria.ru/20201230/ukraina-1591535722.html

россия

симферополь

республика крым

киев

украина

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