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В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде
В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде полуострова.Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму."Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на крымский полуостров. Так и хочется сказать: "Очнитесь". Структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и обуздать киевские власти, положив конец водной блокаде Крыма", — сказал Молохов РИА Новости.По его словам, Украина с 2014 года систематически нарушает права крымчан, устраивая различные блокады, однако никакой реакции ООН на подобные агрессивные выпады не последовало.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20201230/krym-1591497884.html
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днепр (город), владимир путин, севастополь, оон, украина

В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде

10:10 30.12.2020 (обновлено: 12:51 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде полуострова.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.
Берег Аянского водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
05:56
В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
"Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на крымский полуостров. Так и хочется сказать: "Очнитесь". Структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и обуздать киевские власти, положив конец водной блокаде Крыма", — сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, Украина с 2014 года систематически нарушает права крымчан, устраивая различные блокады, однако никакой реакции ООН на подобные агрессивные выпады не последовало.
"Все это возмутительно и вызывает лишь глубокое сожаление", — подчеркнул Молохов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 16:17
Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения водой Крыма практически закрыт
 
Днепр (город)Владимир ПутинСевастопольООНУкраина
 
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