В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде
10:10 30.12.2020 (обновлено: 12:51 30.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде полуострова.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.
"Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на крымский полуостров. Так и хочется сказать: "Очнитесь". Структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и обуздать киевские власти, положив конец водной блокаде Крыма", — сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, Украина с 2014 года систематически нарушает права крымчан, устраивая различные блокады, однако никакой реакции ООН на подобные агрессивные выпады не последовало.
"Все это возмутительно и вызывает лишь глубокое сожаление", — подчеркнул Молохов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.