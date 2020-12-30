https://ria.ru/20201230/krym-1591515184.html

В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде

В Крыму призвали ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить... РИА Новости, 30.12.2020

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днепр (город)

владимир путин

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН "очнуться" и положить конец водной блокаде полуострова.Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму."Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на крымский полуостров. Так и хочется сказать: "Очнитесь". Структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и обуздать киевские власти, положив конец водной блокаде Крыма", — сказал Молохов РИА Новости.По его словам, Украина с 2014 года систематически нарушает права крымчан, устраивая различные блокады, однако никакой реакции ООН на подобные агрессивные выпады не последовало.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20201230/krym-1591497884.html

https://realty.ria.ru/20201229/voda-1591414559.html

днепр (город)

севастополь

украина

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днепр (город), владимир путин, севастополь, оон, украина