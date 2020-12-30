https://ria.ru/20201230/krym-1591514750.html

В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:08

2020-12-30T10:08

2020-12-30T10:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

наталья пеньковская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.При этом, по ее словам, Крым по-прежнему находится на уровне среднероссийских суточных показателей и занимает третье место по уровню распространенности и заболеваемости коронавирусом в Южном федеральном округе.Пеньковская также призвала крымчан продолжать соблюдать все ограничительные меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 19,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/krym-1591499045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество