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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/krym-1591514750.html
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:08
2020-12-30T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.При этом, по ее словам, Крым по-прежнему находится на уровне среднероссийских суточных показателей и занимает третье место по уровню распространенности и заболеваемости коронавирусом в Южном федеральном округе.Пеньковская также призвала крымчан продолжать соблюдать все ограничительные меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 19,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

10:08 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"За последнюю неделю мы не отмечаем положительного темпа прироста заболеваемости. Заболеваемость несколько стабилизировалась на высоких цифрах", - сказала Пеньковская на заседании регионального штаба по коронавирусу.
При этом, по ее словам, Крым по-прежнему находится на уровне среднероссийских суточных показателей и занимает третье место по уровню распространенности и заболеваемости коронавирусом в Южном федеральном округе.
Пеньковская также призвала крымчан продолжать соблюдать все ограничительные меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
Крым - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
06:59Туризм
В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 19,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНаталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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