https://ria.ru/20201230/krym-1591514750.html
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:08
2020-12-30T10:08
2020-12-30T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму стабилизировался, за последнюю неделю нет положительного темпа прироста инфицированных, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.При этом, по ее словам, Крым по-прежнему находится на уровне среднероссийских суточных показателей и занимает третье место по уровню распространенности и заболеваемости коронавирусом в Южном федеральном округе.Пеньковская также призвала крымчан продолжать соблюдать все ограничительные меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 19,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/krym-1591499045.html
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коронавирус в россии, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество