Аксенов оценил возможность закрыть Крым для туристов из-за COVID-19
09:22 30.12.2020 (обновлено: 10:41 30.12.2020)
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Планов закрывать Крым от туристов из-за коронавируса нет, курортный сезон глобально не влияет на эпидситуацию, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"По тем регионам, где не было курортного сезона, динамика еще хуже, чем у нас, поэтому это точно не влияет на ситуацию, точно это не из-за курортных учреждений, и точно закрытие Крыма от туристов нам глобального плюса не даст, и резкого снижения в два раза никакого не будет, даже если мы закроем. Уже у нас все варится внутри", - сказал Аксенов на заседании регионального штаба по коронавирусу.
При этом, по его словам, закрытие полуострова для приезда туристов привело бы к убыткам в курортной сфере.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 19,7 тысячи человек.
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