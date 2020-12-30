Аксенов оценил возможность закрыть Крым для туристов из-за COVID-19

"По тем регионам, где не было курортного сезона, динамика еще хуже, чем у нас, поэтому это точно не влияет на ситуацию, точно это не из-за курортных учреждений, и точно закрытие Крыма от туристов нам глобального плюса не даст, и резкого снижения в два раза никакого не будет, даже если мы закроем. Уже у нас все варится внутри", - сказал Аксенов на заседании регионального штаба по коронавирусу.