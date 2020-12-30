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Туризм
https://ria.ru/20201230/krym-1591499045.html
В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T06:59
2020-12-30T06:59
туризм
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Ранее крымский парламент продлил мораторий на введение курортного сбора в Крыму на год - до 1 мая 2022 года.Кроме того, по его мнению, вводить дополнительные платежи для туристов в текущей ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, несвоевременно."Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам", - подчеркнул Волченко.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.
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республика крым, общество

В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе

06:59 30.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Ранее крымский парламент продлил мораторий на введение курортного сбора в Крыму на год - до 1 мая 2022 года.
"С самого начала министерство вносило предложение перенести либо отменить курортный сбор и считало несвоевременным введение курортного сбора на территории республики. Мы получали большое количество обращений от представителей бизнеса и от туристов против введения сбора. Кроме того, стоимость затрат по администрированию при таком количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным", - сказал Волченко РИА Новости.
Кроме того, по его мнению, вводить дополнительные платежи для туристов в текущей ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, несвоевременно.
"Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам", - подчеркнул Волченко.
Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.
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