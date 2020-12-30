https://ria.ru/20201230/krym-1591499045.html

В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе

В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе

Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T06:59

2020-12-30T06:59

2020-12-30T06:59

туризм

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578968205_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_885f30ccb452a15309491974c1e1f3d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Ранее крымский парламент продлил мораторий на введение курортного сбора в Крыму на год - до 1 мая 2022 года.Кроме того, по его мнению, вводить дополнительные платежи для туристов в текущей ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, несвоевременно."Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам", - подчеркнул Волченко.Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20201210/kuban-1588567201.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, общество