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В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:56
2020-12-30T09:39
республика крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым.Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел сказала, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением на полуострове. С призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, к УВКПЧ обращалась зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.По его словам, Крым готов принять миссию ООН, как только этот визит будет согласован с российским МИД.Гемпель отметил, что даже у Украины имеется информация о ситуации с водоснабжением в Крыму. "В ООН же продолжают закрывать глаза на то, как киевские власти целенаправленно с особым цинизмом нарушают права человека и международные нормы права, лишая полуостров воды", — добавил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20201230/krym-1591495702.html
https://realty.ria.ru/20201229/voda-1591414559.html
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республика крым, оон, общество

В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров

05:56 30.12.2020 (обновлено: 09:39 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБерег Аянского водохранилища в Крыму
Берег Аянского водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым.
Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел сказала, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением на полуострове. С призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, к УВКПЧ обращалась зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым готов принять миссию ООН, как только этот визит будет согласован с российским МИД.
Ялта - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
03:17
В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта
Гемпель отметил, что даже у Украины имеется информация о ситуации с водоснабжением в Крыму. "В ООН же продолжают закрывать глаза на то, как киевские власти целенаправленно с особым цинизмом нарушают права человека и международные нормы права, лишая полуостров воды", — добавил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 16:17
Хуснуллин заявил, что вопрос обеспечения водой Крыма практически закрыт
 
Республика КрымООНОбщество
 
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