https://ria.ru/20201230/krym-1591497884.html

В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров

В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T05:56

2020-12-30T05:56

2020-12-30T09:39

республика крым

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591509074_0:205:3108:1953_1920x0_80_0_0_11cf48a932781f2f320b1d7e1467254e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал беспрецедентной ложью заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым.Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел сказала, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением на полуострове. С призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, к УВКПЧ обращалась зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.По его словам, Крым готов принять миссию ООН, как только этот визит будет согласован с российским МИД.Гемпель отметил, что даже у Украины имеется информация о ситуации с водоснабжением в Крыму. "В ООН же продолжают закрывать глаза на то, как киевские власти целенаправленно с особым цинизмом нарушают права человека и международные нормы права, лишая полуостров воды", — добавил он.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20201230/krym-1591495702.html

https://realty.ria.ru/20201229/voda-1591414559.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, оон, общество