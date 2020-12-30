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В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта
В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта
В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:17
2020-12-30T03:17
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее он сообщал, что Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри. Однако этому должны предшествовать официальные исследования по определению климатической и географической возможности.При этом, по его словам, для реализации проекта необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений."Это специфика, связанная с высотами, подъездными путями, наличием водных ресурсов, точками подключения и прочие", - сказал министр.При этом, его словам, за счет созданной инфраструктуры возможно использование горнолыжного курорта круглогодично, в том числе в рамках спортивного туризма, исходя из мирового опыта.Министр полагает, что инфраструктурное сопровождение проекта должно быть отражено в федеральных целевых программах и национальном проекте по туризму.
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республика крым, общество

В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта

03:17 30.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее он сообщал, что Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри. Однако этому должны предшествовать официальные исследования по определению климатической и географической возможности.
"Согласно полученным экспертным заключениям организаций "Инжзащита" и "Российская федерация горнолыжного спорта", принимавших активное участие в строительстве горнолыжных курортов, в том числе в Краснодарском крае, в Крыму есть возможность открытия горнолыжного курорта", - сказал РИА Новости Волченко.
При этом, по его словам, для реализации проекта необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений.
"Это специфика, связанная с высотами, подъездными путями, наличием водных ресурсов, точками подключения и прочие", - сказал министр.
При этом, его словам, за счет созданной инфраструктуры возможно использование горнолыжного курорта круглогодично, в том числе в рамках спортивного туризма, исходя из мирового опыта.
Министр полагает, что инфраструктурное сопровождение проекта должно быть отражено в федеральных целевых программах и национальном проекте по туризму.
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