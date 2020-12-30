https://ria.ru/20201230/krym-1591495702.html

В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта

В Крыму заявили о наличии условий для строительства горнолыжного курорта

В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:17

2020-12-30T03:17

2020-12-30T03:17

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крыму есть условия для строительства горнолыжного курорта, однако для этого необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее он сообщал, что Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри. Однако этому должны предшествовать официальные исследования по определению климатической и географической возможности.При этом, по его словам, для реализации проекта необходимо преодолеть ряд инфраструктурных ограничений."Это специфика, связанная с высотами, подъездными путями, наличием водных ресурсов, точками подключения и прочие", - сказал министр.При этом, его словам, за счет созданной инфраструктуры возможно использование горнолыжного курорта круглогодично, в том числе в рамках спортивного туризма, исходя из мирового опыта.Министр полагает, что инфраструктурное сопровождение проекта должно быть отражено в федеральных целевых программах и национальном проекте по туризму.

https://ria.ru/20201224/sochi-1590699468.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, общество