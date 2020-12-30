Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/krushenie-1591617858.html
В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию
В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию
Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:07
2020-12-30T17:46
ил-38
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_96:51:984:551_1920x0_80_0_0_d4f7bc06255714a38a32bf74d71d451f.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега".Самолет Ил-38 ничего не нашел. "Онега" затонула утром 28 декабря у Новой Земли. На борту рыболовецкого судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 так и не нашли. Их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.Поиски осложнялись плохой погодой и отсутствием связи, из-за этого поначалу нельзя было задействовать авиацию. Высота волн достигала четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. По данным МЧС, причиной затопления, предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявляли, что ЧП могло произойти из-за погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.На утро 30 декабря обследовали более 1,2 тысячи километров акватории Баренцева моря. Всего в поисковых работах участвовали 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Судно построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки был Мурманск, ходила "Онега" под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, траулер вышел из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходил 11-го числа.Судовладелец заявил, что "Онега" перед выходом на промысел была полностью исправна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
https://ria.ru/20201230/onega-1591498813.html
https://ria.ru/20201228/onega-1591292514.html
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_249:0:984:551_1920x0_80_0_0_c7b285ff95609e1d0fc307136a065246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ил-38, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию

17:07 30.12.2020 (обновлено: 17:46 30.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега".
Самолет Ил-38 ничего не нашел.
"К 17:00 придет буксир Росрыболовства. Будет обследовать квадрат и установит точку на дне, где покоится судно", — отметили в Росморречфлоте.
"Онега" затонула утром 28 декабря у Новой Земли. На борту рыболовецкого судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 так и не нашли. Их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.
Поиски осложнялись плохой погодой и отсутствием связи, из-за этого поначалу нельзя было задействовать авиацию. Высота волн достигала четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. По данным МЧС, причиной затопления, предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявляли, что ЧП могло произойти из-за погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.
На утро 30 декабря обследовали более 1,2 тысячи километров акватории Баренцева моря. Всего в поисковых работах участвовали 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна.
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 06:50
Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
Судно построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки был Мурманск, ходила "Онега" под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, траулер вышел из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходил 11-го числа.
Судовладелец заявил, что "Онега" перед выходом на промысел была полностью исправна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
Стихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна Онега на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
28 декабря, 19:32
Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
 
Ил-38Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния