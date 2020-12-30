В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию
17:07 30.12.2020 (обновлено: 17:46 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега".
Самолет Ил-38 ничего не нашел.
"К 17:00 придет буксир Росрыболовства. Будет обследовать квадрат и установит точку на дне, где покоится судно", — отметили в Росморречфлоте.
"Онега" затонула утром 28 декабря у Новой Земли. На борту рыболовецкого судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 так и не нашли. Их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.
Поиски осложнялись плохой погодой и отсутствием связи, из-за этого поначалу нельзя было задействовать авиацию. Высота волн достигала четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. По данным МЧС, причиной затопления, предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявляли, что ЧП могло произойти из-за погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.
На утро 30 декабря обследовали более 1,2 тысячи километров акватории Баренцева моря. Всего в поисковых работах участвовали 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна.
Судно построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки был Мурманск, ходила "Онега" под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, траулер вышел из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходил 11-го числа.
Судовладелец заявил, что "Онега" перед выходом на промысел была полностью исправна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
28 декабря, 19:32Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"