https://ria.ru/20201230/krushenie-1591617858.html

В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию

В районе крушения "Онеги" завершили поисково-спасательную операцию

Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:07

2020-12-30T17:07

2020-12-30T17:46

ил-38

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Росморречфлот сообщил о завершении поисково-спасательной операции в районе крушения траулера "Онега".Самолет Ил-38 ничего не нашел. "Онега" затонула утром 28 декабря у Новой Земли. На борту рыболовецкого судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 так и не нашли. Их семьи получат по миллиону рублей материальной помощи.Поиски осложнялись плохой погодой и отсутствием связи, из-за этого поначалу нельзя было задействовать авиацию. Высота волн достигала четырех метров, температура воздуха — минус 20 градусов. По данным МЧС, причиной затопления, предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявляли, что ЧП могло произойти из-за погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.На утро 30 декабря обследовали более 1,2 тысячи километров акватории Баренцева моря. Всего в поисковых работах участвовали 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Судно построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки был Мурманск, ходила "Онега" под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, траулер вышел из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходил 11-го числа.Судовладелец заявил, что "Онега" перед выходом на промысел была полностью исправна. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

https://ria.ru/20201230/onega-1591498813.html

https://ria.ru/20201228/onega-1591292514.html

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-38, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия