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Белоруссия получила первый транш кредита от России
Белоруссия получила первый транш кредита от России
Белоруссия получила первый транш российского госкредита в размере полумиллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина республики. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:54
2020-12-30T17:54
2020-12-30T23:57
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белоруссия
экономика
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Белоруссия получила первый транш российского госкредита в размере полумиллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина республики. Межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску миллиарда долларов в двух платежах подписали 21 декабря.Белорусский Минфин сообщал, что по условиям документа первый транш должен поступить до конца 2020 года, второй — в 2021 году. В октябре Белоруссия также получила кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. Как сообщал президент Александр Лукашенко, из этих денег республика погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией за газ, остальные средства пошли на борьбу с коронавирусом.О том, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, Владимир Путин сообщил 14 сентября на встрече с Лукашенко.
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