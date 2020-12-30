Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/kredit-1591626899.html
Белоруссия получила первый транш кредита от России
Белоруссия получила первый транш кредита от России
Белоруссия получила первый транш российского госкредита в размере полумиллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина республики. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:54
2020-12-30T23:57
россия
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:147:3154:1921_1920x0_80_0_0_4c651fbaff57d9a06753668bbeb289e4.jpg
МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Белоруссия получила первый транш российского госкредита в размере полумиллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина республики. Межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску миллиарда долларов в двух платежах подписали 21 декабря.Белорусский Минфин сообщал, что по условиям документа первый транш должен поступить до конца 2020 года, второй — в 2021 году. В октябре Белоруссия также получила кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. Как сообщал президент Александр Лукашенко, из этих денег республика погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией за газ, остальные средства пошли на борьбу с коронавирусом.О том, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, Владимир Путин сообщил 14 сентября на встрече с Лукашенко.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577366417.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_d3f936935b64166d758440c0a738cc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, экономика

Белоруссия получила первый транш кредита от России

17:54 30.12.2020 (обновлено: 23:57 30.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Белоруссия получила первый транш российского госкредита в размере полумиллиарда долларов, сообщила пресс-служба Минфина республики.
Межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску миллиарда долларов в двух платежах подписали 21 декабря.
Белорусский Минфин сообщал, что по условиям документа первый транш должен поступить до конца 2020 года, второй — в 2021 году.
В октябре Белоруссия также получила кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. Как сообщал президент Александр Лукашенко, из этих денег республика погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией за газ, остальные средства пошли на борьбу с коронавирусом.
О том, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, Владимир Путин сообщил 14 сентября на встрече с Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 09:15
Эксперт предположил, на что Белоруссия потратит российский кредит
 
РоссияБелоруссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния