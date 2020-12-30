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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:01
2020-12-30T21:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит, как будет жить страна до конца зимы.Она также порекомендовала во время праздников не встречаться с теми, кого давно не видели, чтобы избежать заболевания коронавирусом.Попова также добавила, что детям лучше не участвовать в групповых мероприятиях в закрытых помещениях, их стоит проводить на свежем воздухе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

21:01 30.12.2020 (обновлено: 21:21 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит, как будет жить страна до конца зимы.

"Сейчас очень важный период. Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока еще не однозначно стабильная. Вот как мы проведем праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы", - заявила Попова в интервью каналу "Россия 1".

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Она также порекомендовала во время праздников не встречаться с теми, кого давно не видели, чтобы избежать заболевания коронавирусом.
Попова также добавила, что детям лучше не участвовать в групповых мероприятиях в закрытых помещениях, их стоит проводить на свежем воздухе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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