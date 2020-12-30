https://ria.ru/20201230/kovid-1591651305.html

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T21:01

2020-12-30T21:01

2020-12-30T21:21

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит, как будет жить страна до конца зимы.Она также порекомендовала во время праздников не встречаться с теми, кого давно не видели, чтобы избежать заболевания коронавирусом.Попова также добавила, что детям лучше не участвовать в групповых мероприятиях в закрытых помещениях, их стоит проводить на свежем воздухе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество