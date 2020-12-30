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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:01
2020-12-30T21:01
2020-12-30T21:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не является однозначно стабильной, и от того, как пройдут праздники, зависит, как будет жить страна до конца зимы.Она также порекомендовала во время праздников не встречаться с теми, кого давно не видели, чтобы избежать заболевания коронавирусом.Попова также добавила, что детям лучше не участвовать в групповых мероприятиях в закрытых помещениях, их стоит проводить на свежем воздухе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество