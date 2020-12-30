https://ria.ru/20201230/kovid-1591552930.html

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19

Американские ученые установили, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета. Это может повысить... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:49

2020-12-30T12:49

2020-12-30T14:52

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

сша

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американские ученые установили, что у людей, перенесших COVID-19, часто наблюдается длительное нарушение клеточного иммунитета. Это может повысить восприимчивость к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме провели наблюдательное исследование, целью которого было выяснить, как меняется клеточный иммунный ответ у пациентов, переболевших COVID-19. Для этого они взяли образцы крови у 46 человек, которым потребовалась госпитализация, и у 39 лечившихся дома. Из образцов ученые выделили определенные подмножества иммунных клеток и проанализировали их поверхностные маркеры. Данные сравнивали со здоровыми людьми из контрольной группы.На основе полученных результатов удалось составить картину того, как иммунная система каждого человека реагирует на инфекцию и как ведет себя во время выздоровления. Оказалось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены, поэтому хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к коронавирусу.По мнению авторов, эту информацию нужно учитывать при разработке и модификации вакцин и методов лечения COVID-19, а также при интерпретации иммунных ответов, генерируемых участниками испытаний вакцин-кандидатов.Исследователи проанализировали изменение клеточного иммунитета двумя способами: с помощью непрерывных наблюдений за поверхностными маркерами в пробах и путем прямого сравнения частот этих маркеров между первым и вторым анализами крови.Исследование включало в себя углубленную характеристику фенотипа активации и истощения CD4 + Т-клеток, CD8 + Т-клеток и В-клеток. В- и Т-клетки обеих групп пациентов соответствовали фенотипу активации и клеточного истощения в течение первых двух месяцев инфекции, а у тех, кто лечился на дому, маркеры активации и клеточного истощения со временем увеличивались.Неожиданным стало то, что у пациентов с легкими симптомами COVID-19 нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у госпитализированных. Особенно ярко это проявилось у пожилых людей."Эти результаты указывают на характер изменений адаптивной иммунной системы при COVID-19 и предполагают более долгосрочные эффекты нарушения иммунитета, в том числе к SARS-CoV-2", — пишут авторы исследования.Они отмечают, что их работа — первое описание стойкой иммунной дисрегуляции из-за COVID-19 у выздоравливающих пациентов. Сейчас продолжаются поиски ответа на вопрос, связаны ли наблюдаемые иммунологические изменения с симптомами так называемого длительного COVID. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/immunitet-1590714315.html

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша