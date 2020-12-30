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Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год
Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год
Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, следует из подсчетов, РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:23
2020-12-30T10:51
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, следует из подсчетов, проведенных РИА Новости.В 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного. Таким образом, Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет после американских (44 пуска) и китайских (39).Вместе с тем по количеству пусков в год установлен антирекорд в современной российской истории (с 1992 года). А если учитывать советскую историю, то меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год — от двух до девяти ежегодно.По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, причинами такого низкого количества стартов в 2020 году стала не только пандемия коронавируса, но и общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет.В качестве сравнения эксперт напомнил, что в начале десятилетия до половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран.В 2020 году из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях "Союз", а старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 сдвинулся на 2021 год по причине неготовности спутника.Еще одной причиной антирекорда, по словам Моисеева, стала традиционная для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).В этом году вследствие необходимости проведения дополнительных проверок на 2021 год была перенесена отправка в космос грузового корабля "Прогресс МС-16" на Международную космическую станцию и первого метеорологического спутника "Арктика-М". Также были отложены запуски многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.Однако России в 2020 году удалось по графику отправить в космос два пилотируемых корабля "Союз" и два грузовых "Прогресса" к МКС, шесть спутников связи "Гонец-М" и два телекоммуникационных аппарата "Экспресс". Кроме того, на орбиту были выведены спутники в интересах Минобороны, среди которых аппарат связи "Меридиан-М", предупреждения о ракетном нападении "Купол" и навигационный "Глонасс-К".Также после шестилетнего перерыва был осуществлен испытательный пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/rogozin-1591048574.html
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россия, космос - риа наука

Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год

03:23 30.12.2020 (обновлено: 10:51 30.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, следует из подсчетов, проведенных РИА Новости.
В 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного. Таким образом, Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет после американских (44 пуска) и китайских (39).
Вместе с тем по количеству пусков в год установлен антирекорд в современной российской истории (с 1992 года). А если учитывать советскую историю, то меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год — от двух до девяти ежегодно.
По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, причинами такого низкого количества стартов в 2020 году стала не только пандемия коронавируса, но и общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет.
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"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет — резкое уменьшение (количества российских коммерческих пусков. — Прим. ред.) <...> и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку. <...> Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков", — сказал он РИА Новости.

В качестве сравнения эксперт напомнил, что в начале десятилетия до половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран.
В 2020 году из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях "Союз", а старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 сдвинулся на 2021 год по причине неготовности спутника.
Еще одной причиной антирекорда, по словам Моисеева, стала традиционная для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).
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"Уже наша внутренняя проблема — это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются. <...> А это уже проблема организации работ", — пояснил он.

В этом году вследствие необходимости проведения дополнительных проверок на 2021 год была перенесена отправка в космос грузового корабля "Прогресс МС-16" на Международную космическую станцию и первого метеорологического спутника "Арктика-М". Также были отложены запуски многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.
Однако России в 2020 году удалось по графику отправить в космос два пилотируемых корабля "Союз" и два грузовых "Прогресса" к МКС, шесть спутников связи "Гонец-М" и два телекоммуникационных аппарата "Экспресс". Кроме того, на орбиту были выведены спутники в интересах Минобороны, среди которых аппарат связи "Меридиан-М", предупреждения о ракетном нападении "Купол" и навигационный "Глонасс-К".
Также после шестилетнего перерыва был осуществлен испытательный пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".
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