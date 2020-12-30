Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год
03:23 30.12.2020 (обновлено: 10:51 30.12.2020)
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, следует из подсчетов, проведенных РИА Новости.
В 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного. Таким образом, Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет после американских (44 пуска) и китайских (39).
Вместе с тем по количеству пусков в год установлен антирекорд в современной российской истории (с 1992 года). А если учитывать советскую историю, то меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год — от двух до девяти ежегодно.
По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, причинами такого низкого количества стартов в 2020 году стала не только пандемия коронавируса, но и общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет.
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"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет — резкое уменьшение (количества российских коммерческих пусков. — Прим. ред.) <...> и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку. <...> Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков", — сказал он РИА Новости.
В качестве сравнения эксперт напомнил, что в начале десятилетия до половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран.
В 2020 году из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях "Союз", а старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 сдвинулся на 2021 год по причине неготовности спутника.
Еще одной причиной антирекорда, по словам Моисеева, стала традиционная для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).
"Уже наша внутренняя проблема — это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются. <...> А это уже проблема организации работ", — пояснил он.
В этом году вследствие необходимости проведения дополнительных проверок на 2021 год была перенесена отправка в космос грузового корабля "Прогресс МС-16" на Международную космическую станцию и первого метеорологического спутника "Арктика-М". Также были отложены запуски многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.
Однако России в 2020 году удалось по графику отправить в космос два пилотируемых корабля "Союз" и два грузовых "Прогресса" к МКС, шесть спутников связи "Гонец-М" и два телекоммуникационных аппарата "Экспресс". Кроме того, на орбиту были выведены спутники в интересах Минобороны, среди которых аппарат связи "Меридиан-М", предупреждения о ракетном нападении "Купол" и навигационный "Глонасс-К".
Также после шестилетнего перерыва был осуществлен испытательный пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".
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