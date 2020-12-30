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В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:04
2020-12-30T23:04
2020-12-30T23:23
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 11 209 человек. Сутками ранее сообщалось о 72 скончавшихся.Всего в России от коронавируса за все время распространения инфекции умер 70 921 пациент, рассказала в эфире "России 24" вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что еще 45 109 зараженных пациентов умерли от других причин, но во всех этих случаях был положительный тест на COVID.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва