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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591654944.html
AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе
AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе
Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:50
2020-12-30T21:50
распространение нового коронавируса
коронавирус sars
коронавирус covid-19
коронавирусы
юньнань
китай
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19.Авторы публикации утверждают, что, по их данным, в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей. Журналисты также заявили, что агенты госбезопасности якобы следили за перемещениями их группы близ пещер.Также агентство предполагает, что в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.Авторы статьи, ссылаясь на документы, заявили, что связанный с исследованиями персонал не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса.Издание также обвинило китайское правительство в ограничении научных исследований, кроме тех, что были утверждены государством. В частности, авторы публикации пишут, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на "глобальном уровне".Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591583002.html
https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html
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коронавирус sars, коронавирус covid-19, коронавирусы, юньнань, китай, в мире

AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе

21:50 30.12.2020
 
© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19.
Авторы публикации утверждают, что, по их данным, в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей. Журналисты также заявили, что агенты госбезопасности якобы следили за перемещениями их группы близ пещер.
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Также агентство предполагает, что в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.
Авторы статьи, ссылаясь на документы, заявили, что связанный с исследованиями персонал не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса.
Издание также обвинило китайское правительство в ограничении научных исследований, кроме тех, что были утверждены государством. В частности, авторы публикации пишут, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на "глобальном уровне".
Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус SARSКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮньнаньКитайВ мире
 
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