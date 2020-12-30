https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591654944.html

AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе

AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе

Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T21:50

2020-12-30T21:50

2020-12-30T21:50

распространение нового коронавируса

коронавирус sars

коронавирус covid-19

коронавирусы

юньнань

китай

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19.Авторы публикации утверждают, что, по их данным, в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей. Журналисты также заявили, что агенты госбезопасности якобы следили за перемещениями их группы близ пещер.Также агентство предполагает, что в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.Авторы статьи, ссылаясь на документы, заявили, что связанный с исследованиями персонал не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса.Издание также обвинило китайское правительство в ограничении научных исследований, кроме тех, что были утверждены государством. В частности, авторы публикации пишут, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на "глобальном уровне".Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591583002.html

https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html

юньнань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус sars, коронавирус covid-19, коронавирусы, юньнань, китай, в мире