https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591652096.html
В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова
В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова
В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:12
2020-12-30T21:12
2020-12-30T21:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире