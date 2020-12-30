https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591652096.html

В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова

В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова

В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T21:12

2020-12-30T21:12

2020-12-30T21:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире