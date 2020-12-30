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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591652096.html
В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова
В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова
В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:12
2020-12-30T21:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире

В мире выявили не более 50 повторных случаев COVID-19, заявила Попова

21:12 30.12.2020 (обновлено: 21:46 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание (коронавирусом - ред.). Таких заболеваний в мире единицы.... Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - рассказала Попова в эфире "России 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
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