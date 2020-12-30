https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591643602.html

В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19

В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19

В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:45

2020-12-30T19:45

2020-12-30T19:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 30 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 429 049 человек, умерли 72 367 заболевших.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире