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В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19
В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19
В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:45
2020-12-30T19:45
2020-12-30T19:52
распространение нового коронавируса
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ЛОНДОН, 30 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки - 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 429 049 человек, умерли 72 367 заболевших.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире