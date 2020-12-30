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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591612959.html
Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19
Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19
В Чехии зарегистрирован суточный максимум по числу новых больных коронавирусом - 16 329, сообщил в среду минздрав. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:44
2020-12-30T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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ПРАГА, 30 дек - РИА Новости. В Чехии зарегистрирован суточный максимум по числу новых больных коронавирусом - 16 329, сообщил в среду минздрав."Наибольшее число новых больных коронавирусом за весь период пандемии зафиксировано по итогам вторника – 16 329 человек. Положительными оказались 48,5% тестов, что также является крупнейшим показателем за весь период пандемии", - говорится в сообщении.В настоящее время в республике 105 710 больных коронавирусом, из них 5712 госпитализированы, в том числе 826 в тяжелом состоянии.В целом за весь период пандемии в Чехии заразились 701,6 тысячи человек, выздоровели 584,4 тысячи, скончались 11 429 человек.Во вторник в республику поступила вторая партия вакцин от коронавируса, вакцинация началась в воскресенье. Первым прививку сделали в прямом эфире ТВ премьеру Андрею Бабишу. В течение января 2021 года прививки будут делаться медикам, непосредственно работающим с зараженными, а также пациентам и сотрудникам домов престарелых и пожилым пациентам больниц.С февраля минздрав предполагает начать массовую вакцинацию населения. В первом квартале запланировано сделать прививки 1,1 миллиона человек, а в целом завершить эту процедуру - к концу сентября 2021 года.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, недавно продленный парламентом до 22 января. В республике максимально ограничена общественная жизнь, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

Чехия обновила максимум по числу новых случаев COVID-19

16:44 30.12.2020
 
© REUTERS / David W CernyМедицинский работник у больницы, где проходит добровольное экспресс-тестированию на коронавирус, в Праге
Медицинский работник у больницы, где проходит добровольное экспресс-тестированию на коронавирус, в Праге - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / David W Cerny
Читать ria.ru в
ПРАГА, 30 дек - РИА Новости. В Чехии зарегистрирован суточный максимум по числу новых больных коронавирусом - 16 329, сообщил в среду минздрав.
"Наибольшее число новых больных коронавирусом за весь период пандемии зафиксировано по итогам вторника – 16 329 человек. Положительными оказались 48,5% тестов, что также является крупнейшим показателем за весь период пандемии", - говорится в сообщении.
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В настоящее время в республике 105 710 больных коронавирусом, из них 5712 госпитализированы, в том числе 826 в тяжелом состоянии.
В целом за весь период пандемии в Чехии заразились 701,6 тысячи человек, выздоровели 584,4 тысячи, скончались 11 429 человек.
Во вторник в республику поступила вторая партия вакцин от коронавируса, вакцинация началась в воскресенье. Первым прививку сделали в прямом эфире ТВ премьеру Андрею Бабишу. В течение января 2021 года прививки будут делаться медикам, непосредственно работающим с зараженными, а также пациентам и сотрудникам домов престарелых и пожилым пациентам больниц.
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С февраля минздрав предполагает начать массовую вакцинацию населения. В первом квартале запланировано сделать прививки 1,1 миллиона человек, а в целом завершить эту процедуру - к концу сентября 2021 года.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, недавно продленный парламентом до 22 января. В республике максимально ограничена общественная жизнь, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧехияВ мире
 
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