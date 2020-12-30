https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591576860.html

В Испании выявили еще несколько случаев "британского" штамма COVID-19

В Испании выявили еще несколько случаев "британского" штамма COVID-19

Еще три случая заражения новым британским штаммом COVID-19 зафиксированы в Испании, на этот раз в автономных сообществах Валенсия и Галисия. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:11

2020-12-30T14:11

2020-12-30T14:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

испания

в мире

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МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Еще три случая заражения новым британским штаммом COVID-19 зафиксированы в Испании, на этот раз в автономных сообществах Валенсия и Галисия.Из семи подозрительных случаев нового штамма в Галисии один уже подтвержден, заявил глава совета по здравоохранению правительства Галисии Хулио Гарсия Комесанья на пресс-конференции. Пациент живет в городе Сантьяго-де-Компостела и недавно вернулся из Великобритании.В сообществе Валенсия подтверждены два случая, сообщают ряд испанских СМИ. Официальную информацию региональные власти обещают обнародовать позже в среду.Ранее заражения этим штаммом были выявлены в сообществе Мадрид и в Андалусии.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.На прошлой неделе Испания ввела ограничение на прием пассажиров из Великобритании (могут въезжать только граждане Испании и резиденты этой страны), а также усилила контроль на границе с Гибралтаром, где также зафиксированы случаи нового штамма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

испания

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коронавирус covid-19, великобритания, испания, в мире