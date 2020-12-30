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Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России
Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России
В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:20
2020-12-30T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер добавила, что еще 45 109 заразившихся умерли от других причин. "Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID", — сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России

13:20 30.12.2020 (обновлено: 14:09 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID. Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться, только потому что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий", — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-премьер добавила, что еще 45 109 заразившихся умерли от других причин. "Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID", — сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
 
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