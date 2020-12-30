https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591560047.html

Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России

Голикова уточнила данные по смертности от коронавируса в России

В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:20

2020-12-30T13:20

2020-12-30T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России от коронавируса умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тысячах случаев COVID-19 не был основной причиной, но повлиял на летальный исход, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер добавила, что еще 45 109 заразившихся умерли от других причин. "Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID", — сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество