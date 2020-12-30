https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591558811.html

Мурашко рассказал о создании в России уникальной базы данных по COVID-19

Мурашко рассказал о создании в России уникальной базы данных по COVID-19

Россия - почти единственная в мире страна, которая в первые же дни создала ресурс по коронавирусным больным со всеми данными по пациентам, заявил министр... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:14

2020-12-30T13:14

2020-12-30T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия - почти единственная в мире страна, которая в первые же дни создала ресурс по коронавирусным больным со всеми данными по пациентам, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Страна, практически единственная в мире, которая в первые же дни создала ресурс по коронавирусным больным, и все данные по заболевшим пациентам - на каком этапе находится пациент, даже в том числе с подозрением, для того, чтобы мы понимали в целом, в каком регионе, какие пациенты, это было реализовано буквально в течение нескольких дней", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)