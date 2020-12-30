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Минздрав отметил снижение числа активно болеющих COVID-19 в России
Минздрав отметил снижение числа активно болеющих COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но в последнюю неделю наблюдается снижение числа активно болеющих пациентов примерно на 4%, заявил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:41
2020-12-30T12:41
2020-12-30T12:52
михаил мурашко
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но в последнюю неделю наблюдается снижение числа активно болеющих пациентов примерно на 4%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня ситуация остается в целом достаточно напряженной, в последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих где-то на 4%", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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