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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591548227.html
В Монголии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом
В Монголии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом
Первая с начала пандемии смерть больного с COVID-19 зафиксирована в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав республики. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:30
2020-12-30T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
улан-батор
монголия
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая с начала пандемии смерть больного с COVID-19 зафиксирована в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав республики.Скончалась 76-летняя женщина, которая лечилась в одной из больниц Улан-Батора."Основными ее заболеваниями были слабость грудных мышц, серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. В качестве сопутствующего заболевания женщины значится инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.В целом в Монголии коронавирусом заразились за все время 1195 человек, 824 из них уже выздоровели и выписаны после завершения лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, улан-батор, монголия, в мире

В Монголии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом

12:30 30.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной больницы
Кислородная маска в операционной больницы - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая с начала пандемии смерть больного с COVID-19 зафиксирована в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав республики.
Скончалась 76-летняя женщина, которая лечилась в одной из больниц Улан-Батора.
"Основными ее заболеваниями были слабость грудных мышц, серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. В качестве сопутствующего заболевания женщины значится инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.
В целом в Монголии коронавирусом заразились за все время 1195 человек, 824 из них уже выздоровели и выписаны после завершения лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Улан-БаторМонголияВ мире
 
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