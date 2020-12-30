https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591548227.html

В Монголии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом

В Монголии сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом

Первая с начала пандемии смерть больного с COVID-19 зафиксирована в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав республики. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:30

2020-12-30T12:30

2020-12-30T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

улан-батор

монголия

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первая с начала пандемии смерть больного с COVID-19 зафиксирована в Монголии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав республики.Скончалась 76-летняя женщина, которая лечилась в одной из больниц Улан-Батора."Основными ее заболеваниями были слабость грудных мышц, серьезная респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С. В качестве сопутствующего заболевания женщины значится инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.В целом в Монголии коронавирусом заразились за все время 1195 человек, 824 из них уже выздоровели и выписаны после завершения лечения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

улан-батор

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, улан-батор, монголия, в мире