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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:49
2020-12-30T10:49
2020-12-30T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
республика алтай
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавнирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область - 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область