https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523167.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:49

2020-12-30T10:49

2020-12-30T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

еврейская автономная область

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавнирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,3%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область - 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область