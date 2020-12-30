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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591522121.html
В России выявили 26 513 новых случаев коронавируса
В России выявили 26 513 новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:46
2020-12-30T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 15 процентов заболевших симптомов нет. Умерли 599 пациентов, вылечились более 29 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5105, более чем на 500 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3764), Подмосковье (1608), Нижегородская (503), Свердловская (406), Псковская (395), Ростовская (385) и Воронежская (381) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (19 заболевших), на Чукотке (трое) и в Ненецком автономном округе (двое).Вчера оперштаб сообщал о 27 002 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 131 550 заразившихся коронавирусом, из них свыше 56,4 тысячи скончались, 2,52 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,9 процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 82 миллиона, свыше 1,79 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (19,5 миллиона заболевших), Индия (10,24 миллиона) и Бразилия (7,56 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/shtamm-1591512020.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 26 513 новых случаев коронавируса

10:46 30.12.2020 (обновлено: 11:28 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19
Медицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
У 15 процентов заболевших симптомов нет. Умерли 599 пациентов, вылечились более 29 тысяч.
Вакцинация вакциной компании Pfizer-BioNTech от коронавируса COVID-19 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
09:51
"Британский" штамм коронавируса впервые выявили в США
На первом месте по числу новых случаев — Москва (5105, более чем на 500 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3764), Подмосковье (1608), Нижегородская (503), Свердловская (406), Псковская (395), Ростовская (385) и Воронежская (381) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (19 заболевших), на Чукотке (трое) и в Ненецком автономном округе (двое).
Вчера оперштаб сообщал о 27 002 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 131 550 заразившихся коронавирусом, из них свыше 56,4 тысячи скончались, 2,52 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,9 процента.
По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 82 миллиона, свыше 1,79 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (19,5 миллиона заболевших), Индия (10,24 миллиона) и Бразилия (7,56 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Медицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом на территории республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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