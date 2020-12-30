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Скворцова оценила летальность от COVID-19
Скворцова оценила летальность от COVID-19
Летальность от COVID-19 на территориях, за которые отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), одна из низкая в стране и мире – 0,8%, заявила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:20
2020-12-30T10:20
2020-12-30T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19 на территориях, за которые отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), одна из низкая в стране и мире – 0,8%, заявила глава ведомства Вероника Скворцова."Мы применили целый комплекс противоэпидемических мероприятий, основой которых являлась максимально ранее и полное выявление всех случаев инфицированных. Это позволило нам минимизировать летальность на территориях, за которые мы отвечаем. Летальность от COVID-19 одна из самых низких в мире и в стране – 0,8%", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова