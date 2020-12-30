https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591516591.html

Скворцова оценила летальность от COVID-19

Скворцова оценила летальность от COVID-19

Летальность от COVID-19 на территориях, за которые отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), одна из низкая в стране и мире – 0,8%, заявила... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:20

2020-12-30T10:20

2020-12-30T10:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591513872_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_8c0af7ed6133eed90786b2ac02d2ac9c.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19 на территориях, за которые отвечает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), одна из низкая в стране и мире – 0,8%, заявила глава ведомства Вероника Скворцова."Мы применили целый комплекс противоэпидемических мероприятий, основой которых являлась максимально ранее и полное выявление всех случаев инфицированных. Это позволило нам минимизировать летальность на территориях, за которые мы отвечаем. Летальность от COVID-19 одна из самых низких в мире и в стране – 0,8%", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова