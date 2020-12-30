https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591515983.html

ФМБА намерено до Нового года начать испытания препарата от COVID-19

ФМБА намерено до Нового года начать испытания препарата от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:13

2020-12-30T10:13

2020-12-30T15:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — сказала она.По ее словам, препарат прошел доклинические исследования, которые, с одной стороны, показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а с другой — высокую эффективность, превышающую 99 процентов.ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года. "В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — подчеркнула глава агентства.Второй препарат, отметила она, — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19."Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время — последняя стадия его регистрации", — сказала Скворцова.Кроме того, она отчиталась и о работах ФМБА по разработке вакцин."В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — заключила Скворцова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591273708.html

https://ria.ru/20200514/1571438583.html

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Скворцова рассказала о новом не имеющем аналогов в мире антидоте от COVID Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. 2020-12-30T10:13 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова