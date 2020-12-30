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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591515983.html
ФМБА намерено до Нового года начать испытания препарата от COVID-19
ФМБА намерено до Нового года начать испытания препарата от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:13
2020-12-30T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — сказала она.По ее словам, препарат прошел доклинические исследования, которые, с одной стороны, показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а с другой — высокую эффективность, превышающую 99 процентов.ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года. "В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — подчеркнула глава агентства.Второй препарат, отметила она, — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19."Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время — последняя стадия его регистрации", — сказала Скворцова.Кроме того, она отчиталась и о работах ФМБА по разработке вакцин."В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — заключила Скворцова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скворцова рассказала о новом не имеющем аналогов в мире антидоте от COVID
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России намерено в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова

ФМБА намерено до Нового года начать испытания препарата от COVID-19

10:13 30.12.2020 (обновлено: 15:13 30.12.2020)
 
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — сказала она.
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По ее словам, препарат прошел доклинические исследования, которые, с одной стороны, показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а с другой — высокую эффективность, превышающую 99 процентов.
ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года.
"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — подчеркнула глава агентства.
Второй препарат, отметила она, — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19.
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"Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время — последняя стадия его регистрации", — сказала Скворцова.
Кроме того, она отчиталась и о работах ФМБА по разработке вакцин.
"В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — заключила Скворцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
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