Инфекционист не исключила роста случаев COVID-19 после Нового года
03:10 30.12.2020 (обновлено: 03:17 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в разговоре с РИА Новости допустила подъем заболеваемости COVID-19 после Нового года, отметив при этом, что усиление ограничений стоит обдумывать только на основе тенденций.
"Сейчас впереди Новый год. И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. ... Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? ... Может быть подъем (заболеваемости после новогодних праздников - ред.). Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе", - рассказала Шестакова.
В плане ужесточения ограничений после Нового года, по словам специалиста, необходим риск-ориентированный подход: в зависимости от тенденций сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.
"Просто взять и все закрыть - согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок", - добавила Шестакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.