https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591495274.html

Инфекционист не исключила роста случаев COVID-19 после Нового года

Инфекционист не исключила роста случаев COVID-19 после Нового года

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:10

2020-12-30T03:10

2020-12-30T03:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в разговоре с РИА Новости допустила подъем заболеваемости COVID-19 после Нового года, отметив при этом, что усиление ограничений стоит обдумывать только на основе тенденций.В плане ужесточения ограничений после Нового года, по словам специалиста, необходим риск-ориентированный подход: в зависимости от тенденций сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям."Просто взять и все закрыть - согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок", - добавила Шестакова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество