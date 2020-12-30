https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591493107.html

В ОАЭ выявили "британский" штамм коронавируса

В ОАЭ выявили "британский" штамм коронавируса

Несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T01:18

2020-12-30T01:18

2020-12-30T01:18

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

саудовская аравия

великобритания

в мире

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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.После того как правительство Великобритании официально объявило об обнаружении мутации, многие страны, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, ввели запрет на поездки в эту страну. Однако ОАЭ ограничились требованием наличия результатов ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой из Великобритании.По последним данным минздрава ОАЭ, за все время в стране выявлены 204 369 случаев COVID-19, 181 400 пациентов выздоровели, 662 скончались. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

саудовская аравия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, саудовская аравия, великобритания, в мире