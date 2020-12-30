В ОАЭ выявили "британский" штамм коронавируса
ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в ОАЭ, заявил официальный представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади.
"На территории ОАЭ подтверждено несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран", - сказал он Эмиратскому агентству новостей WAM, не уточнив, из каких стран приехали эти люди.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
После того как правительство Великобритании официально объявило об обнаружении мутации, многие страны, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, ввели запрет на поездки в эту страну. Однако ОАЭ ограничились требованием наличия результатов ПЦР-теста на коронавирус перед поездкой из Великобритании.
По последним данным минздрава ОАЭ, за все время в стране выявлены 204 369 случаев COVID-19, 181 400 пациентов выздоровели, 662 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.