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В США обнаружили "британский" штамм коронавируса

В США обнаружили "британский" штамм коронавируса

Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T01:09

2020-12-30T01:09

2020-12-30T02:20

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

колорадо

сша

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса.Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

колорадо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, колорадо, сша, в мире