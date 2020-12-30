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В США обнаружили "британский" штамм коронавируса
В США обнаружили "британский" штамм коронавируса
Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T01:09
2020-12-30T01:09
2020-12-30T02:20
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
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колорадо
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса.Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, колорадо, сша, в мире